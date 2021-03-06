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Фучович станет соперником Рублева в финале турнира в Роттердаме

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Венгр Мартон Фучович вышел в финал теннисного турнира в Роттердаме, призовой фонд которого превышает 980 тысяч евро.

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Источник: AP 2020

В полуфинале Фучович победил хорвата Борну Чорича — 6:4, 6:1. Матч продолжался 1 час 25 минут.

Соперником Фучовича в финале станет 4-й номер посева россиянин Андрей Рублев.

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