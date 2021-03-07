5 лет допинг-скандалу с Шараповой. Кто виноват, что карьера чемпионки пошла под откос?
7 марта 2016 года из уст Марии прозвучало слово «мельдоний». Тот день стал поворотным в её спортивной судьбе.
7 марта 2016 года из уст Марии прозвучало слово «мельдоний». Тот день стал поворотным в её спортивной судьбе.
Когда многократная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова неожиданно объявила о созыве
Позднее в своей автобиографии теннисистка рассказала, какие чувства и эмоции она испытала, когда ей сообщили о том, что она не прошла допинг-тест: «Это письмо было адресовано лично мне. Я открыла его, начала читать, и моё сердце провалилось в пятки. Там говорилось, что образец мочи, которую я сдавала в Мельбурне, был проверен, и была получена положительная реакция. Другими словами, я не прошла тест на допинг. Как? Откуда? Я стала искать название препарата. Что, чёрт возьми, это может быть? Я не принимала ничего нового. Я скопировала название в Гугл и всё поняла. Я знала мельдоний под торговым названием “милдронат”. Это простая добавка, в России её продают вообще без рецепта. Это как детский аспирин в Америке».
По словам Шараповой, главным шоком для неё стало то, что мельдоний оказался под запретом. Она принимала этот препарат много лет и продолжила его использовать даже после того, как он попал в «чёрный список» ВАДА. Как же такое могло случиться? В одном из интервью Мария попыталась ответить на этот вопрос: «Ещё в молодости я заметила, что моё здоровье не в порядке. По этой причине отец начал поиски личного врача в России. Невзирая на то что мы жили в США, ему было комфортнее найти русскоговорящего врача — это упрощало бы им коммуникацию. Он нашёл доктора, однако, к сожалению, он не был спортивным врачом. Мы сделали ряд анализов, и он выписал лекарства. Одним из них и был милдронат — его в России продают без рецепта и принимают наравне с обычным аспирином. Начиная с 2006 года я принимала милдронат практически регулярно. Раз за разом меня тестировали на допинг, но ничего запрещённого не находили. В 2013 году я сменила врача, но продолжила принимать милдронат. В конце 2015-го я попросила своего менеджера (Макса Айзенбада. — Прим. “Чемпионата”) проверить обновлённый список запрещённых препаратов, но он этого не сделал — в тот период у него были личные проблемы».
Давайте восстановим хронику тех событий.
По мнению Шараповой, большая доля вины за всё случившееся лежит на ITF, которая не сумела «достучаться» до теннисистки: «Да, я прокололась, но федерация просто ждёт, что сам спортсмен прочешет весь этот список и заметит изменения. Почему не сообщили агентам игроков? В федерации знали, что мельдоний присутствует в моём организме давно. Я сдаю кровь и мочу много лет. Почему же не предупредить меня, что происходит? Всё это напоминало подставу и ловушку». Суд первой инстанции ITF присудил россиянке два года дисквалификации. Чтобы отменить это решение или хотя бы смягчить наказание, нужно было обращаться в CAS. Однако, что бы ни решил спортивный арбитражный суд в Лозанне, было понятно, что Шарапова в любом случае пропустит Олимпиаду-2016 в Рио, на которой мечтала выиграть золотую медаль.
После дополнительных разбирательств 4 октября 2016 года срок дисквалификации Марии был сокращён на 9 месяцев — с 2 лет до 15 месяцев. Но главное было даже не это, а то, что в подробном решении CAS прозвучали заветные слова: «Шарапова принимала мельдоний не с целью улучшения результатов». С этим постановлением теннисистка и её агенты могли уже бежать к спонсорам и организаторам турниров, объясняя, что Мария — не «злостная допингистка», а «жертва обстоятельств». И действительно, почти все крупные фирмы, с которыми сотрудничала Шарапова до
Лучшим её результатом за этот второй отрезок карьеры было 21-е место в рейтинге WTA. С апреля 2017-го по февраль 2020-го Шарапова смогла выиграть лишь один турнир категории International в Тяньцзине-2017 (Китай). На «Больших шлемах» россиянка лишь раз добралась до ¼ финала («Ролан Гаррос» — 2018). В итоге 26 февраля 2020 года Мария объявила о завершении карьеры.
Почему же возвращение Марии Шараповой после дисквалификации получилось не столь успешным? Об этом, конечно, многие рассуждали.
Пётр Дубровский