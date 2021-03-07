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14:10 (мск), источник: ТАСС

Кузнецова сыграет со Свитолиной во втором круге теннисного турнира в Дубае

ТАСС, 7 марта. Россиянка Светлана Кузнецова победила китаянку Ван Цян в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае.

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Источник: AP 2020

Встреча завершилась со счетом 6:4, 1:6, 7:5 в пользу россиянки. Соперницы встретились в пятый раз, Кузнецова выиграла четвертый матч. Во втором круге она сыграет с посеянной под первым номером украинкой Элиной Свитолиной.

Кузнецовой 35 лет, она занимает 39-ю строчку в рейтинге WTA. В ее активе 18 побед на турнирах под эгидой WTA, она два раза выигрывала турниры серии Большого шлема: Открытый чемпионат США (2004) и Открытый чемпионат Франции (2009).

Ван Цян 29 лет, она занимает 35-е место в рейтинге и является победительницей двух турниров WTA. На турнирах Большого шлема лучшим результатом китаянки является выход в четвертьфинал на Открытом чемпионате США (2019).

Турнир в Дубае завершится 14 марта. Призовой фонд соревнований, которые проходят на покрытии «хард», составляет $1,8 млн.

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