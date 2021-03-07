Кудерметова выиграла у Павлюченковой в первом круге теннисного турнира в Дубае

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:2 в пользу 23-летней Кудерметовой. Во втором круге она встретится с Белиндой Бенчич из Швейцарии, которая посеяна на турнире под шестым номером.

Кудерметова располагается на 34-м месте рейтинга WTA. Она выходила в третий круг Открытых чемпионатов Франции и Австралии.

Павлюченковой 29 лет, она занимает 41-е место мирового рейтинга, выиграв 12 титулов WTA. Шесть раз россиянка выходила в четвертьфинал турниров серии Большого шлема.