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16:11 (мск), источник: ТАСС

Кудерметова выиграла у Павлюченковой в первом круге теннисного турнира в Дубае

ТАСС, 7 марта. Россиянка Вероника Кудерметова обыграла соотечественницу Анастасию Павлюченкову в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:2 в пользу 23-летней Кудерметовой. Во втором круге она встретится с Белиндой Бенчич из Швейцарии, которая посеяна на турнире под шестым номером.

Кудерметова располагается на 34-м месте рейтинга WTA. Она выходила в третий круг Открытых чемпионатов Франции и Австралии.

Павлюченковой 29 лет, она занимает 41-е место мирового рейтинга, выиграв 12 титулов WTA. Шесть раз россиянка выходила в четвертьфинал турниров серии Большого шлема.

Турнир в Дубае завершится 13 марта, призовой фонд соревнований составляет $1,8 млн.

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