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17:28 (мск), источник: ТАСС

Касаткина проиграла Корне в первом круге теннисного турнира в Дубае

ТАСС, 7 марта. Россиянка Дарья Касаткина уступила француженке Ализе Корне в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае.

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Источник: РИА "Новости"

31-летняя Корне одержала победу со счетом 6:4, 3:6, 6:1. Во втором круге она сыграет с третьей сеяной турнира Ариной Соболенко из Белоруссии.

Касаткиной 23 года, она занимает 58-ю строчку в мировой классификации и имеет на счету три титула WTA. На турнирах серии Большого шлема она по разу доходила до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции и Уимблдона.

Корне в рейтинге WTA идет на 59-м месте, выиграв шесть титулов под эгидой организации. Пять раз француженка доходила до четвертого круга турниров Большого шлема.

Турнир в Дубае завершится 13 марта, призовой фонд соревнований составляет $1,8 млн.

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