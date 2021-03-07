Касаткина проиграла Корне в первом круге теннисного турнира в Дубае

31-летняя Корне одержала победу со счетом 6:4, 3:6, 6:1. Во втором круге она сыграет с третьей сеяной турнира Ариной Соболенко из Белоруссии.

Касаткиной 23 года, она занимает 58-ю строчку в мировой классификации и имеет на счету три титула WTA. На турнирах серии Большого шлема она по разу доходила до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции и Уимблдона.

Корне в рейтинге WTA идет на 59-м месте, выиграв шесть титулов под эгидой организации. Пять раз француженка доходила до четвертого круга турниров Большого шлема.

Турнир в Дубае завершится 13 марта, призовой фонд соревнований составляет $1,8 млн.