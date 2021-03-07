Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Арминия
Унион Б
Футбол. Зарубежный
20:00
Сампдория
Кальяри
Хоккей. НХЛ
20:00
Нью-Йорк Айлендерс
Баффало Сэйбрз
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
01
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Спартак
Краснодар
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Атлетико
Реал
10
Хоккей. КХЛ
овертайм
Йокерит
Локомотив
22
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад
Леванте
Биатлон. Кубок мира
18:00
Нове-Место (Чехия)
Гонка преследования (М)
Футбол. Зарубежный
22:15
Тоттенхэм Хотспур
Кристал Пэлас
Хоккей. НХЛ
22:30
Чикаго Блэкхокс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Вердер
11
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Болонья
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Гранада
Футбол. Зарубежный
17:00
Ливерпуль
Фулхэм
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Верона
Милан
02
Футбол. Зарубежный
17:00
Кротоне
Торино
42
Футбол. Зарубежный
17:00
Фиорентина
Парма
33
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
ЦСКА
03
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо НН
Ак Барс
04
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
Тамбов
20
Футбол. Зарубежный
16:00
Уэска
Сельта
34
Хоккей. НХЛ
8.03
Каролина Харрикейнз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
8.03
Бостон Брюинз
Нью-Джерси Дэвилз
Футбол. Зарубежный
15:00
Вест Бромвич Альбион
Ньюкасл Юнайтед
00
Футбол. Зарубежный
14:30
Рома
Дженоа
10
Хоккей. КХЛ
14:30
Трактор
Салават Юлаев
04
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Уфа
00
Биатлон. Кубок мира
14:00
Нове-Место (Чехия)
Гонка преследования (Ж)
Хоккей. НХЛ
8.03
Филадельфия Флайерз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
8.03
Питтсбург Пингвинз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
8.03
Даллас Старз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
8.03
Калгари Флэймз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Вегас Голден Найтс
04
Все события
Фоторепортажи
10Косторная: слезы после шестого места
13«Краснодар» дома проиграл загребскому «Динамо»
19:51 (мск), источник: ТАСС

Андрей Рублев выиграл турнир ATP в Роттердаме

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Рублев обыграл венгра Мартона Фучовича в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в нидерландском Роттердаме.

Наверх
Источник: AP 2020

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:4 в пользу 23-летнего россиянина.

Рублев завоевал свой восьмой титул АТР. Он стал самым титулованным теннисистом прошлого сезона, выиграв пять турниров под эгидой ассоциации. Теннисист занимает восьмую строчку мирового рейтинга. Россиянин доходил до четвертьфиналов Открытых чемпионатов Австралии (2021), Франции (2020) и США (2017, 2020).

Фучовичу 29 лет, он располагается на 59-м месте в мировом рейтинге и имеет в активе один титул АТР. Он трижды доходил до четвертого раунда турниров серии Большого шлема.

 Отдаем обратно с "кристально-хрустальной" совестью: Плющенко прокомментировал возвращение Косторной к Тутберидзе
Авербух прокомментировал выступление фигуристок школы Тутберидзе
Клебо дисквалифицировали по итогам марафона на чемпионате мира
Голы Грулева и Моро помогли «Динамо» победить в матче РПЛ
ЦСКА повел со счетом 3-0 в серии плей-офф КХЛ против «Спартака»
«Ливерпуль» потерпел шестое домашнее поражение подряд в АПЛ
Большунов отказался надевать серебряную медаль на награждении
«Манчестер Юнайтед» играет с «Манчестер Сити» (трансляция)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь