Андрей Рублев выиграл турнир ATP в Роттердаме

Рублев завоевал свой восьмой титул АТР. Он стал самым титулованным теннисистом прошлого сезона, выиграв пять турниров под эгидой ассоциации. Теннисист занимает восьмую строчку мирового рейтинга. Россиянин доходил до четвертьфиналов Открытых чемпионатов Австралии (2021), Франции (2020) и США (2017, 2020).

Фучовичу 29 лет, он располагается на 59-м месте в мировом рейтинге и имеет в активе один титул АТР. Он трижды доходил до четвертого раунда турниров серии Большого шлема.