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21:30 (мск), источник: ТАСС

Первая ракетка России Александрова проиграла 16-летней Гауфф на турнире в Дубае

ТАСС, 7 марта. Россиянка Екатерина Александрова уступила американке Кори Гауфф в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Соревнования проходят в Дубае.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 2:6, 7:6 (10:8) в пользу 16-летней американки. В следующем круге получившая специальное приглашение на турнир Гауфф встретится с 12-й сеяной Маркетой Вондроушовой из Чехии.

Александрова располагается на 33-м месте рейтинга WTA, что является лучшим результатом среди россиянок. На счету 26-летней теннисистки одна победа на турнирах под эгидой организации и четыре выхода в третий круг турниров серии Большого шлема.

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Гауфф идет 38-й в мировом рейтинге, также выиграв один титул WTA. Она доходила до третьего круга Открытого чемпионата Австралии (2020) и Уимблдона (2019).

Турнир в Дубае завершится 13 марта, призовой фонд соревнований составляет $1,8 млн.

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