Рублев вышел на третье место в чемпионской гонке ATP

23-летний россиянин 7 марта в финале турнира в Роттердаме в двух сетах обыграл венгра Мартона Фучовича.

Эта победа позволила Рублеву набрать 1 170 очков в общем зачете и выйти на третье место. Лидирует серб Новак Джокович (2 140 очков), на третьем месте еще один россиянин — Даниил Медведев (1 700 очков), на пятой позиции российский теннисист Аслан Карацев (745 очков).