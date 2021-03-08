Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т
Локомотив
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
14:30
Автомобилист
Авангард
Хоккей. НХЛ
05:30
Калгари Флэймз
Оттава Сенаторз
Б
34
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин
Зенит
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
ХК Динамо
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас Старз
Нэшвилл Предаторз
Б
34
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
СКА
Хоккей. НХЛ
03:30
Питтсбург Пингвинз
Нью-Йорк Рейнджерс
51
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз
Вашингтон Кэпиталз
13
Хоккей. НХЛ
01:00
Каролина Харрикейнз
Флорида Пантерз
42
Хоккей. НХЛ
01:00
Бостон Брюинз
Нью-Джерси Дэвилз
01
Футбол. Зарубежный
21:00
Челси
Эвертон
Футбол. Зарубежный
7.03
Атлетик
Гранада
21
Футбол. Зарубежный
7.03
Наполи
Болонья
31
Хоккей. НХЛ
7.03
Чикаго Блэкхокс
Тампа-Бэй Лайтнинг
36
Футбол. Зарубежный
7.03
Тоттенхэм Хотспур
Кристал Пэлас
41
Все события
Фоторепортажи
9«Бавария» разгромила «Лацио» в Лиге чемпионов
25Помазун не спас, Влашич не забил пенальти. Как «Локо» обыграл ЦСКА и помог «Зениту»
10:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Рублев вышел на третье место в чемпионской гонке ATP

По состоянию на 8 марта, российский теннисист Андрей Рублев поднялся на две позиции в чемпионской гонке ATP, сообщает официальный сайт организации.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

23-летний россиянин 7 марта в финале турнира в Роттердаме в двух сетах обыграл венгра Мартона Фучовича.

Эта победа позволила Рублеву набрать 1 170 очков в общем зачете и выйти на третье место. Лидирует серб Новак Джокович (2 140 очков), на третьем месте еще один россиянин — Даниил Медведев (1 700 очков), на пятой позиции российский теннисист Аслан Карацев (745 очков).

 Семенович со смелым вырезом и Бутырская в боди. В чем наши звезды выступали в 90-е
В «Спартаке» летом будет новый тренер. А что же с Семаком и Гончаренко
Большунов отказался от серебряной медали — и правильно сделал
Овечкин кричал от счастья после 714-го гола. «Вашингтон» победил
Русский гигант держит слово. Малкин преодолел кризис и забил
Выбран новый президент «Барселоны». Обещаний очень много
Джокович все еще первый. Он побил рекорд Федерера
Команда Леброна обыграла сборную Дюранта в Матче всех звезд НБА
Голевой пас Свечникова помог «Каролине» победить «Флориду»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь