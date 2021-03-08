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10:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Джокович побил рекорд Федерера по количеству недель в качестве первой ракетки мира

Сербский теннисист Новак Джокович 8 марта начал 311-ю неделю в качестве первой «ракетки» мира, сообщает официальный сайт АТР.

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Источник: AP 2020

У Джоковича 12 030 очков, на втором месте испанец Рафаэль Надаль — 9 850 очков.

Таким образом, 33-летний серб установил новый рекорд в мира тенниса. Предыдущее достижение принадлежало швейцарцу Роджеру Федереру (310 недель).

Новак Джокович — 18-кратный победитель «Турниров большого шлема», в том числе, Australian Open-2021.

Российский теннисист Даниил Медведев после вылета в первом круге турнира в Роттердаме (Нидерланды) остался на третьем месте с 9 735 очками. Победитель голландского турнира Андрей Рублев продолжает занимать восьмое место (5 019 очков).

В первой сотне рейтинге также россияне Карен Хачанов (21-е место, 2 290 очков) и Аслан Карацев (45-е место, 1382 очка).

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