Джокович побил рекорд Федерера по количеству недель в качестве первой ракетки мира
Сербский теннисист Новак Джокович 8 марта начал 311-ю неделю в качестве первой «ракетки» мира, сообщает официальный сайт АТР.
Сербский теннисист Новак Джокович 8 марта начал 311-ю неделю в качестве первой «ракетки» мира, сообщает официальный сайт АТР.
У Джоковича 12 030 очков, на втором месте испанец Рафаэль Надаль — 9 850 очков.
Таким образом, 33-летний серб установил новый рекорд в мира тенниса. Предыдущее достижение принадлежало швейцарцу Роджеру Федереру (310 недель).
Новак Джокович — 18-кратный победитель «Турниров большого шлема», в том числе, Australian Open-2021.
Российский теннисист Даниил Медведев после вылета в первом круге турнира в Роттердаме (Нидерланды) остался на третьем месте с 9 735 очками. Победитель голландского турнира Андрей Рублев продолжает занимать восьмое место (5 019 очков).
В первой сотне рейтинге также россияне Карен Хачанов (21-е место, 2 290 очков) и Аслан Карацев (45-е место, 1382 очка).