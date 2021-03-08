Виктория Азаренко не выступит на турнире в Дубае из-за травмы спины
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Виктория Азаренко снялась с турнира категории WTA-1000 в Дубае
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Виктория Азаренко снялась с турнира категории WTA-1000 в Дубае
На прошлой неделе
«К сожалению, я не смогу сыграть в Дубае на этой неделе, поскольку это не лучшее решение для моего организма. Желаю всем здорового и успешного турнира и надеюсь увидеть вас в следующем году», — цитирует Азаренко «Твиттер» WTA Insider.
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Призовой фонд турнира в Дубае составит более $ 1,8 млн. Действующая чемпионка соревнований — румынка Симона Халеп.