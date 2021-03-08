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10:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Виктория Азаренко не выступит на турнире в Дубае из-за травмы спины

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Виктория Азаренко снялась с турнира категории WTA-1000 в Дубае из-за травмы спины.

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Источник: Reuters

На прошлой неделе из-за этого же повреждения белорусская теннисистка не смогла выступить в полуфинальном поединке против испанки Гарбиньи Мугурусы на турнире в Дохе.

«К сожалению, я не смогу сыграть в Дубае на этой неделе, поскольку это не лучшее решение для моего организма. Желаю всем здорового и успешного турнира и надеюсь увидеть вас в следующем году», — цитирует Азаренко «Твиттер» WTA Insider.

В ОАЭ белоруску заменит лаки-лузер итальянка Мартина Тревизан.

Призовой фонд турнира в Дубае составит более $ 1,8 млн. Действующая чемпионка соревнований — румынка Симона Халеп.

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