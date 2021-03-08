Виктория Азаренко не выступит на турнире в Дубае из-за травмы спины

На прошлой неделе из-за этого же повреждения белорусская теннисистка не смогла выступить в полуфинальном поединке против испанки Гарбиньи Мугурусы на турнире в Дохе.

«К сожалению, я не смогу сыграть в Дубае на этой неделе, поскольку это не лучшее решение для моего организма. Желаю всем здорового и успешного турнира и надеюсь увидеть вас в следующем году», — цитирует Азаренко «Твиттер» WTA Insider.