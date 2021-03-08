Потапова победила Зигемунд в 1-м круге турнира в Дубае
Российская теннисистка Анастасия Потапова одержала победу над немкой Лаурой Зигемунд на старте турнира в Дубае серии WTA 1000 с призовым фондом чуть более 1,8 миллиона долларов.
Российская теннисистка Анастасия Потапова одержала победу над немкой Лаурой Зигемунд на старте турнира в Дубае серии WTA 1000 с призовым фондом чуть более 1,8 миллиона долларов.
Встреча продолжалась 1 час 15 минут и завершилась в пользу россиянки со счетом 6:3, 6:2.
Во 2-м круге Потапова сыграет с 19-й ракеткой мира американкой Мэдисон Киз.
WTA. Dubai Tennis Championships. Одиночный разряд. 1-й круг
Лаура Зигемунд (Германия) — Анастасия Потапова (Россия) — 3:6, 2:6.