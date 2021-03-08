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13:32 (мск), источник: Sport24

Потапова победила Зигемунд в 1-м круге турнира в Дубае

Российская теннисистка Анастасия Потапова одержала победу над немкой Лаурой Зигемунд на старте турнира в Дубае серии WTA 1000 с призовым фондом чуть более 1,8 миллиона долларов.

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Встреча продолжалась 1 час 15 минут и завершилась в пользу россиянки со счетом 6:3, 6:2.

Во 2-м круге Потапова сыграет с 19-й ракеткой мира американкой Мэдисон Киз.

WTA. Dubai Tennis Championships. Одиночный разряд. 1-й круг

Лаура Зигемунд (Германия) — Анастасия Потапова (Россия) — 3:6, 2:6.

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