Потапова победила Зигемунд в 1-м круге турнира в Дубае

Потапова победила Зигемунд в 1-м круге турнира в Дубае

Российская теннисистка Анастасия Потапова одержала победу над немкой Лаурой Зигемунд на старте турнира в Дубае серии WTA 1000 с призовым фондом чуть более 1,8 миллиона долларов.