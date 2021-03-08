Аслан Карацев вышел во второй круг турнира в Дохе и сразится с Домиником Тимом
Российский теннисист Аслан Карацев уверенно вышел во второй круг турнира АТР-250, который стартовал в Дохе (Катар).
Российский теннисист Аслан Карацев уверенно вышел во второй круг турнира АТР-250, который стартовал в Дохе (Катар).
Для Карацева это первый турнир после сенсационного выступления на Открытом чемпионате Австралии, где он дошёл до полуфинала.
Карацев, получивший
Россиянин 4 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 10
Во втором круге турнира Карацев сразится с лидером посева австрийцем Домиником Тимом.
Призовой фонд турнира в Дохе составит почти $ 891 тыс.