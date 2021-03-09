Варвара Грачева не смогла выйти во 2-й круг турнира в Гвадалахаре
Российская теннисистка Варвара Грачева прекратила свое выступление на турнире в Гвадалахаре.
Российская теннисистка Варвара Грачева прекратила свое выступление на турнире в Гвадалахаре.
Соперницей Грачевой была черногорская теннисистка Данка Ковинич. Встреча продолжалась 2 часа 25 минут и завершилась со счетом 3:6, 6:4, 5:7.
Следующей соперницей Ковинич станет американка Лорен Дэвис, ранее победившая немку
WTA. Гвадалахара
1-й круг
Варвара Грачева (Россия) — Данка Ковинич (Черногория, 6) — 3:6, 6:4, 5:7.