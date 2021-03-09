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09:32 (мск), источник: Sport24

Варвара Грачева не смогла выйти во 2-й круг турнира в Гвадалахаре

Российская теннисистка Варвара Грачева прекратила свое выступление на турнире в Гвадалахаре.

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Соперницей Грачевой была черногорская теннисистка Данка Ковинич. Встреча продолжалась 2 часа 25 минут и завершилась со счетом 3:6, 6:4, 5:7.

Следующей соперницей Ковинич станет американка Лорен Дэвис, ранее победившая немку Анну-Лену Фридзам (7:5, 6:4).

WTA. Гвадалахара

1-й круг

Варвара Грачева (Россия) — Данка Ковинич (Черногория, 6) — 3:6, 6:4, 5:7.

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