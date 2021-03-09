Теннисистка Кудерметова проиграла Бенчич во втором круге турнира в Дубае

Встреча завершилась со счетом 6:4, 5:7, 6:4 в пользу 23-летней Бенчич. Швейцарка была посеяна на турнире под шестым номером. В третьем круге Бенчич встретится с россиянкой Анастасией Потаповой.

Кудерметовой 23 года, занимает 34-е место в рейтинге WTA и выходила в третий круг Открытых чемпионатов Франции и Австралии. Лучшим достижением 12-й ракетки мира 23-летней Бенчич является выход в полуфинал Открытого чемпионата США в 2019 году.