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14:04 (мск), источник: ТАСС

Теннисистка Кудерметова проиграла Бенчич во втором круге турнира в Дубае

ТАСС, 9 марта. Россиянка Вероника Кудерметова проиграла швейцарке Белинде Бенчич в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 6:4, 5:7, 6:4 в пользу 23-летней Бенчич. Швейцарка была посеяна на турнире под шестым номером. В третьем круге Бенчич встретится с россиянкой Анастасией Потаповой.

Кудерметовой 23 года, занимает 34-е место в рейтинге WTA и выходила в третий круг Открытых чемпионатов Франции и Австралии. Лучшим достижением 12-й ракетки мира 23-летней Бенчич является выход в полуфинал Открытого чемпионата США в 2019 году.

Турнир в Дубае завершится 13 марта, призовой фонд соревнований составляет $1,8 млн.

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