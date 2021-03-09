Арина Соболенко вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Дубае

Сегодня в поединке 1/16 финала восьмая ракетка планеты победила французскую теннисистку Ализе Корне (59-й номер мирового рейтинга) — 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 25 минут. В матче за выход в четвертьфинал соперницей Арины Соболенко будет победительница встречи между эстонкой Анетт Контавейт (24) и румынкой Сораной Кырстя (67). В парном разряде Арина Соболенко будет выступать с бельгийской теннисисткой Элизе Мертенс.