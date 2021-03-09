Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Трактор
Салават Юлаев
00
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо НН
Ак Барс
Футбол. Еврокубки
23:00
Ювентус
Порту
Футбол. Еврокубки
23:00
Боруссия Д
Севилья
Хоккей. НХЛ
10.03
Питтсбург Пингвинз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
10.03
Нью-Йорк Айлендерс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
10.03
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
10.03
Каролина Харрикейнз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
10.03
Коламбус Блю Джэкетс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
10.03
Торонто Мэйпл Ливз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
10.03
Филадельфия Флайерз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
10.03
Детройт Ред Уингз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
10.03
Даллас Старз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс
Лос-Анджелес Кингз
ОТ
65
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Монреаль Канадиенс
Б
21
Хоккей. НХЛ
05:00
Сан-Хосе Шаркс
Сент-Луис Блюз
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш
Аризона Койотс
23
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд
Вегас Голден Найтс
20
Все события
Фоторепортажи
24Первый гол Рондона за ЦСКА, переживания Мариу Фернандеса, солнце и метель в Москве
10«Реал» вырвал победу в игре с «Аталантой»
17:26 (мск), источник: ТАСС

Кузнецова победила пятую ракетку мира Свитолину и вышла в третий круг турнира в Дубае

ТАСС, 9 марта. Россиянка Светлана Кузнецова обыграла украинку Элину Свитолину в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:4, 6:1 в пользу 35-летней россиянки.

Кузнецова занимает 41-е место в рейтинге WTA. В третьем круге она сыграет с чешкой Барборой Крейчиковой (63-е место в рейтинге).

В активе Кузнецовой 18 побед на турнирах под эгидой WTA, она два раза выигрывала турниры серии Большого шлема: Открытый чемпионат США (2004) и Открытый чемпионат Франции (2009).

Свитолиной 26 лет, она была посеяна на турнире под первым номером. Украинская теннисистка выиграла 15 титулов под эгидой WTA. Лучшим ее результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал.

Турнир в Дубае завершится 13 марта, призовой фонд соревнований составляет $1,8 млн.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Отдаем обратно с "кристально-хрустальной" совестью: Плющенко прокомментировал возвращение Косторной к Тутберидзе
Авербух прокомментировал выступление фигуристок школы Тутберидзе
Йоахим Лев покинет сборную Германии после Евро-2020
«ПСЖ» снова накажет «Барселону»: Топ-5 ставок на еврокубки
Неймар пропустит ответный матч «ПСЖ» против «Барселоны»
Большунов ответил на обвинения сборной Норвегии
СМИ: Футболисты Алаба и Агуэро летом могут перейти в «Барселону»
Вяльбе рассказала о попытках «убить» Большунова ради норвежцев
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь