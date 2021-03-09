Кузнецова победила пятую ракетку мира Свитолину и вышла в третий круг турнира в Дубае

Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:4, 6:1 в пользу 35-летней россиянки.

Кузнецова занимает 41-е место в рейтинге WTA. В третьем круге она сыграет с чешкой Барборой Крейчиковой (63-е место в рейтинге).

В активе Кузнецовой 18 побед на турнирах под эгидой WTA, она два раза выигрывала турниры серии Большого шлема: Открытый чемпионат США (2004) и Открытый чемпионат Франции (2009).

Свитолиной 26 лет, она была посеяна на турнире под первым номером. Украинская теннисистка выиграла 15 титулов под эгидой WTA. Лучшим ее результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал.

Турнир в Дубае завершится 13 марта, призовой фонд соревнований составляет $1,8 млн.