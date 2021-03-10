Карацев проиграл Тиму во втором круге теннисного турнира в Дохе
ТАСС, 10 марта. Россиянин Аслан Карацев уступил австрийцу Доминику Тиму во втором круге турнира Ассоциации
ТАСС, 10 марта. Россиянин Аслан Карацев уступил австрийцу Доминику Тиму во втором круге турнира Ассоциации
Встреча завершилась со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:2 в пользу 27-летнего австрийца, посеянного на турнире под первым номером. В следующем матче Тим сыграет против испанца Роберто
Карацеву 27 лет, он занимает 45-е место в рейтинге ATP. Это его первый турнир после Открытого чемпионата Австралии — 2021, где он дошел до полуфинала. Тим идет на четвертой строчке мирового рейтинга, является победителем 17 турниров ATP, в том числе открытого чемпионата США (2020).
Турнир в Дохе завершится 13 марта. Призовой фонд соревнования составляет $890 тыс.