Хачанов обыграл Макдональда в матче второго круга теннисного турнира в Марселе
ТАСС, 10 марта. Россиянин Карен Хачанов обыграл американца Маккензи Макдональда во втором круге турнира Ассоциации
ТАСС, 10 марта. Россиянин Карен Хачанов обыграл американца Маккензи Макдональда во втором круге турнира Ассоциации
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:4 в пользу 24-летнего россиянина, посеянного на турнире под третьим номером. В четвертьфинале он сыграет против австралийца Мэттью Эбдена.
Хачанов занимает 21-е место в рейтинге АТР и является обладателем четырех титулов под эгидой организации. В 2019 году россиянин дошел до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции, что является его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема. Макдональд располагается на 120-й строчке мирового рейтинга.
Турнир в Дохе завершится 13 марта. Призовой фонд соревнования составляет $890 тыс.