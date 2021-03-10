Хачанов обыграл Макдональда в матче второго круга теннисного турнира в Марселе

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:4 в пользу 24-летнего россиянина, посеянного на турнире под третьим номером. В четвертьфинале он сыграет против австралийца Мэттью Эбдена.

Хачанов занимает 21-е место в рейтинге АТР и является обладателем четырех титулов под эгидой организации. В 2019 году россиянин дошел до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции, что является его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема. Макдональд располагается на 120-й строчке мирового рейтинга.