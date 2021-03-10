Теннисист Федерер выиграл первый матч после более чем годичного перерыва

Встреча завершилась со счетом 7:6 (10:8), 3:6, 7:5 в пользу 39-летнего швейцарца, посеянного на турнире под вторым номером. Его следующим соперником станет грузин Николоз Басилашвили.

Федерер занимает шестое место в рейтинге ATP. Он завоевал 103 титула под эгидой организации и имеет 20 побед на турнирах серии Большого шлема. Это его первый турнир после Australian Open — 2020, все время после которого, 13 месяцев, он потратил на лечение травмы колена и восстановление.