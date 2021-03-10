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21:31 (мск), источник: ТАСС

Теннисист Федерер выиграл первый матч после более чем годичного перерыва

ТАСС, 10 марта. Швейцарец Роджер Федерер обыграл британца Дэниела Эванса в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 7:6 (10:8), 3:6, 7:5 в пользу 39-летнего швейцарца, посеянного на турнире под вторым номером. Его следующим соперником станет грузин Николоз Басилашвили.

Федерер занимает шестое место в рейтинге ATP. Он завоевал 103 титула под эгидой организации и имеет 20 побед на турнирах серии Большого шлема. Это его первый турнир после Australian Open — 2020, все время после которого, 13 месяцев, он потратил на лечение травмы колена и восстановление.

30-летний Эванс занимает 28-ю строчку в мировом рейтинге. Он является победителем одного турнира под эгидой организацией и обладателем Кубка Дэвиса 2015 года в составе сборной Великобритании.

Турнир в Дохе завершится 13 марта. Призовой фонд соревнования составляет $890 тыс.

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