Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз
Монреаль Канадиенс
Футбол. Еврокубки
11.03
Рома
Шахтер Д
30
Футбол. Еврокубки
11.03
Олимпиакос П
Арсенал
13
Футбол. Еврокубки
11.03
Тоттенхэм Хотспур
Динамо З
20
Футбол. Еврокубки
11.03
Гранада
Мольде
20
Футбол. Еврокубки
11.03
Аякс
Янг Бойз
30
Футбол. Еврокубки
11.03
Динамо К
Вильярреал
02
Футбол. Еврокубки
11.03
Манчестер Юнайтед
Милан
11
Футбол. Еврокубки
11.03
Славия Пр
Рейнджерс
11
Биатлон. Кубок мира
11.03
Нове-Место (Чехия)
Спринт (М)
Хоккей. КХЛ
11.03
Салават Юлаев
Трактор
32
Все события
Фоторепортажи
8«Манчестер Сити» победил «Боруссию» на выезде
35«Спартак» разгромил «Краснодар» со счетом 6:1
11 марта, источник: БЕЛТА

Соболенко сыграет с Мугурусой в четвертьфинале турнира в Дубае

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На крупном теннисном турнире в Дубае категории WTA1000 с призовым фондом $1,8 млн сегодня определится квартет полуфиналисток, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: AP 2020

Восьмая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко встретится в четвертьфинале с испанской теннисисткой Гарбинье Мугурусой, которая сейчас занимает 16-е место в мировом рейтинге. Ранее они встречались между собой дважды, одержав по одной победе. Победитель их сегодняшнего поединка в полуфинале сыграет с победительницей матча между бельгийкой Элизе Мертенс (16-й номер рейтинга WTA) и американкой Джессикой Пегулой (36). В 1/16 финала Арина Соболенко обыграла французскую теннисистку Ализе Корне (59) — 6:2, 6:4, а в 1/8 финала победила эстонку Анетт Контавейт (24) — 6:3, 6:2.

Также сегодня в других четвертьфинальных встречах чешка Барбора Крейчикова (63) встретится с россиянкой Анастасией Потаповой (88), а швейцарка Джил Тайхманн (54) сыграет с американкой Кори Гауфф (40).

В 1/8 финала мужского турнира во французском Марселе с призовым фондом 334,2 тыс. евро белорусский теннисист Егор Герасимов (76) будет соперничать с третьей ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым. В двух предыдущих поединках россиянин дважды обыгрывал белоруса. На старте этих соревнований Егор Герасимов уверенно переиграл немецкого теннисиста Янника Ханфманна (105) — 6:2, 6:0.

Турнир в Дубае завершится 13 марта, состязания в Марселе финишируют днем позже.

 Гороскоп на май 2020
Шикарный блокбастер: съемка с дрона в боулинге впечатлила юзеров сети и реж
«Динамо» бежит: обгонят ли бело-голубые «Спартак» в РПЛ
«Милан» вырвал ничью в матче 1/8 финала ЛЕ с «Манчестер Юнайтед»
Определился еще один участник четвертьфинала плей-офф КХЛ
Матч сборной России в отборе ЧМ-2022 находится под угрозой срыва
Россия опустилась на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА
«Арсенал» и «Тоттенхэм» добились побед в матчах 1/8 Лиги Европы
Российские биатлонисты не попали в топ-10 в спринте на этапе КМ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь