Надаль отказался от участия в турнире в Дубае

Соревнования в ОАЭ пройдут с 15 по 21 марта. Надаль получил wild card от организаторов турнира, но в четверг объявил в своем Twitter, что пока не готов играть.

«Я хочу поблагодарить организаторов турнира в Дубае за предоставленный мне wild card. Мы серьезно думали о том, чтобы приехать и выступить, но я не уверен, что готов играть сейчас. Еще раз спасибо за любезное приглашение и удачного турнира», — написал Надаль.