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11 марта, источник: Спорт РИА Новости

Надаль отказался от участия в турнире в Дубае

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль отказался от участия в теннисном турнире в Дубае, призовой фонд которого составляет почти 1,9 миллиона долларов.

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Источник: РИА "Новости"

Соревнования в ОАЭ пройдут с 15 по 21 марта. Надаль получил wild card от организаторов турнира, но в четверг объявил в своем Twitter, что пока не готов играть.

«Я хочу поблагодарить организаторов турнира в Дубае за предоставленный мне wild card. Мы серьезно думали о том, чтобы приехать и выступить, но я не уверен, что готов играть сейчас. Еще раз спасибо за любезное приглашение и удачного турнира», — написал Надаль.

Надаль в феврале выступил на Открытом чемпионате Австралии в Мельбурне, где дошел до ¼ финала, но после отказался от участия в турнире в голландском Роттердаме из-за проблем со спиной.

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