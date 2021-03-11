Надаль отказался от участия в турнире в Дубае
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль отказался от участия в теннисном турнире в Дубае, призовой фонд которого составляет почти 1,9 миллиона долларов.
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль отказался от участия в теннисном турнире в Дубае, призовой фонд которого составляет почти 1,9 миллиона долларов.
Соревнования в ОАЭ пройдут с 15 по 21 марта. Надаль получил wild card от организаторов турнира, но в четверг объявил в своем Twitter, что пока не готов играть.
«Я хочу поблагодарить организаторов турнира в Дубае за предоставленный мне wild card. Мы серьезно думали о том, чтобы приехать и выступить, но я не уверен, что готов играть сейчас. Еще раз спасибо за любезное приглашение и удачного турнира», — написал Надаль.
Надаль в феврале выступил на Открытом чемпионате Австралии в Мельбурне, где дошел до ¼ финала, но после отказался от участия в турнире в голландском Роттердаме