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21:13 (мск), источник: ТАСС

Федерер проиграл Басилашвили на турнире в Дохе во втором матче после возвращения на корт

ТАСС, 11 марта. Швейцарец Роджер Федерер уступил грузину Николозу Басилашвили в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Дохе.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:1, 7:5 в пользу грузинского теннисиста. 39-летний Федерер, который был посеян на турнире под вторым номером, впервые принимал участие в соревнованиях, пропустив 13 месяцев из-за травмы. В своей первой встрече на турнире он победил британца Дэниела Эванса.

Федерер занимает шестое место в рейтинге ATP и имеет в активе 103 титула под эгидой организации (рекордный результат). Он выиграл 20 турниров серии Большого шлема и делит по этому показателю первое место с испанцем Рафаэлем Надалем. Это его первый турнир после Открытого чемпионата Австралии — 2020, все время после которого он потратил на лечение травмы колена и восстановление.

Басилашвили располагается на 42-м месте мирового рейтинга, выиграв три титула АТР.

Турнир в Дохе завершится 13 марта. Призовой фонд соревнования составляет $890 тыс.

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