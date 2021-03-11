Белорусский теннисист Егор Герасимов не вышел в четвертьфинал турнира в Марселе

Сегодня в поединке 1/8 финала белорус проиграл в двух партиях третьей ракетке мира россиянину Даниилу Медведеву — 2:6, 4:6. Игра длилась 1 час 10 минут. В четвертьфинале соперником россиянина будет итальянский теннисист Янник Синнер (34). На старте этих соревнований Егор Герасимов уверенно переиграл немца Янника Ханфманна (105) — 6:2, 6:0.

На женском турнире в Дубае с призовым фондом $1,8 млн восьмая ракетка мира белоруска Арина Соболенко завершила выступление, уступив в четвертьфинале испанской теннисистке Гарбинье Мугурусе (16) — 6:3, 3:6, 2:6. В полуфинале испанка сыграет с бельгийкой Элизе Мертенс (18). В 1/16 финала Арина Соболенко обыграла французскую теннисистку Ализе Корне (59) — 6:2, 6:4, а в 1/8 финала победила эстонку Анетт Контавейт (24) — 6:3, 6:2.

Также сегодня в полуфинал вышла чешка Барбора Крейчикова (63). Ее соперницей будет победительница матча между швейцаркой Джил Тайхманн (54) и американкой Кори Гауфф (40).