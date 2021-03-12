Федерер снялся с турнира в Дубае
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Двадцатикратный победитель турниров серии Большого шлема швейцарец Роджер Федерер сообщил, что не выступит на теннисном турнире в Дубае.
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Двадцатикратный победитель турниров серии Большого шлема швейцарец Роджер Федерер сообщил, что не выступит на теннисном турнире в Дубае.
Турнир в Дубае пройдет
«Я решил, что лучше вернуться к тренировкам, и в результате решил сняться с турнира в Дубае», — написал Федерер в своем Twitter.