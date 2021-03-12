Федерер снялся с турнира в Дубае

Турнир в Дубае пройдет 14—20 марта . Федерер в четверг проиграл грузину Николозу Басилашвили в четвертьфинале турнира в Дохе. Для 39-летнего швейцарца это были первые соревнования после Открытого чемпионата Австралии-2020. В прошлом году Федерер перенес две операции на колене.