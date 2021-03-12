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10:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Федерер снялся с турнира в Дубае

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Двадцатикратный победитель турниров серии Большого шлема швейцарец Роджер Федерер сообщил, что не выступит на теннисном турнире в Дубае.

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Турнир в Дубае пройдет 14—20 марта. Федерер в четверг проиграл грузину Николозу Басилашвили в четвертьфинале турнира в Дохе. Для 39-летнего швейцарца это были первые соревнования после Открытого чемпионата Австралии-2020. В прошлом году Федерер перенес две операции на колене.

«Я решил, что лучше вернуться к тренировкам, и в результате решил сняться с турнира в Дубае», — написал Федерер в своем Twitter.

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