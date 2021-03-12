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20:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в Марселе

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев пробился в полуфинал теннисного турнира во французском Марселе, призовой фонд которого превышает 530 тысяч евро.

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Источник: Спорт РИА Новости

Первая ракетка турнира Медведев в четвертьфинале победил итальянца Янника Синнера (5-й сеяный) со счетом 6:2, 6:4. Матч продолжался 1 час 15 минут.

Соперником Медведева в полуфинале будет австралиец Мэттью Эбден, который в четвертьфинале выбил россиянина Карена Хачанова.

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