Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в Марселе
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев пробился в полуфинал теннисного турнира во французском Марселе, призовой фонд которого превышает 530 тысяч евро.
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев пробился в полуфинал теннисного турнира во французском Марселе, призовой фонд которого превышает 530 тысяч евро.
Первая ракетка турнира Медведев в четвертьфинале победил итальянца Янника Синнера (5-й сеяный) со счетом 6:2, 6:4. Матч продолжался 1 час 15 минут.
Соперником Медведева в полуфинале будет австралиец Мэттью Эбден, который в четвертьфинале выбил россиянина Карена Хачанова.