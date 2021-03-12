Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в Марселе

Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в Марселе

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев пробился в полуфинал теннисного турнира во французском Марселе, призовой фонд которого превышает 530 тысяч евро.