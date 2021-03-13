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19:37 (мск), источник: ТАСС

Даниил Медведев вышел в финал турнира в Марселе

ТАСС, 13 марта. Россиянин Даниил Медведев обыграл австралийца Мэттью Эбдена в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Марселе.

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Источник: AP 2020

Первый сет завершился со счетом 6:4 в пользу 25-летнего россиянина, во втором сете при счете 3:0 в пользу Медведева австралиец снялся с поединка из-за травмы.

В финале посеянный на турнире под первым номером россиянин сыграет с победителем матча между французом Уго Умбером (4-й номер посева) и его соотечественником Пьером-Югом Эрбером.

Ранее в нынешнем сезоне Медведев проиграл в финале Открытого чемпионата Австралии первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу, а затем — в первом круге турнира АТР в нидерландском Роттердаме его соотечественнику Душану Лайовичу.

Медведев является третьей ракеткой мира и обладателем девяти титулов АТР. Россиянин играл в финалах двух турниров серии Большого шлема — Открытом чемпионате США (2019) и Открытом чемпионате Австралии (2021).

Эбдену 33 года, он располагается на 287-й строчке мирового рейтинга. В четвертьфинале он обыграл россиянина Карена Хачанова (3-й номер посева).

Турнир в Марселе завершится 14 марта. Призовой фонд соревнований составляет $334 тыс.

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