Даниил Медведев вышел в финал турнира в Марселе

Первый сет завершился со счетом 6:4 в пользу 25-летнего россиянина, во втором сете при счете 3:0 в пользу Медведева австралиец снялся с поединка из-за травмы.

В финале посеянный на турнире под первым номером россиянин сыграет с победителем матча между французом Уго Умбером (4-й номер посева) и его соотечественником Пьером-Югом Эрбером.

Ранее в нынешнем сезоне Медведев проиграл в финале Открытого чемпионата Австралии первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу, а затем — в первом круге турнира АТР в нидерландском Роттердаме его соотечественнику Душану Лайовичу.

Медведев является третьей ракеткой мира и обладателем девяти титулов АТР. Россиянин играл в финалах двух турниров серии Большого шлема — Открытом чемпионате США (2019) и Открытом чемпионате Австралии (2021).

Эбдену 33 года, он располагается на 287-й строчке мирового рейтинга. В четвертьфинале он обыграл россиянина Карена Хачанова (3-й номер посева).