Медведев стал победителем турнира в Марселе

Со следующей недели (15 марта) Медведев, который на текущий момент является 3-й ракеткой мира, поднимется на 2-ю позицию рейтинга ATP, обойдя испанца Рафаэля Надаля. Это стало возможным благодаря отмене турнира в Индиан-Уэллсе, из-за которой испанец лишится 50% очков, заработанных на этом турнире в 2019 году (в 2020 году соревнования были отменены из-за пандемии).