Медведев стал победителем турнира в Марселе
Сегодня, 14 марта, в Марселе состоялся финальный матч, в котором российский теннисист Даниил Медведев победил француза
Сегодня, 14 марта, в Марселе состоялся финальный матч, в котором российский теннисист Даниил Медведев победил француза
Встреча продолжалась 2 часа 11 минут и завершилась победой россиянина со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 6:4.
Со следующей недели (15 марта) Медведев, который на текущий момент является 3-й ракеткой мира, поднимется на 2-ю позицию рейтинга ATP, обойдя испанца Рафаэля Надаля. Это стало возможным благодаря отмене турнира в
Медведев станет первым со времен австралийца Ллейтона Хьюитта (с 25 июля 2005 года) теннисистом в топ-2 не из «большой четверки», состоящей из Новака Джоковича, Надаля, Роджера Федерера и Энди Маррея.