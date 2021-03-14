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18:55 (мск), источник: Sport24

Медведев стал победителем турнира в Марселе

Сегодня, 14 марта, в Марселе состоялся финальный матч, в котором российский теннисист Даниил Медведев победил француза Пьер-Юг Эрбера.

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Источник: shutterstock.com

Встреча продолжалась 2 часа 11 минут и завершилась победой россиянина со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 6:4.

Со следующей недели (15 марта) Медведев, который на текущий момент является 3-й ракеткой мира, поднимется на 2-ю позицию рейтинга ATP, обойдя испанца Рафаэля Надаля. Это стало возможным благодаря отмене турнира в Индиан-Уэллсе, из-за которой испанец лишится 50% очков, заработанных на этом турнире в 2019 году (в 2020 году соревнования были отменены из-за пандемии).

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Медведев станет первым со времен австралийца Ллейтона Хьюитта (с 25 июля 2005 года) теннисистом в топ-2 не из «большой четверки», состоящей из Новака Джоковича, Надаля, Роджера Федерера и Энди Маррея.

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