Александр Бублик вышел во второй круг турнира АТР в Дубае

Текущие события
Хоккей. НХЛ
2-й период
Оттава Сенаторз
Торонто Мэйпл Ливз
41
Хоккей. НХЛ
00:30
Колорадо Эвеланш
Лос-Анджелес Кингз
41
Хоккей. НХЛ
14.03
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Айлендерс
23
Хоккей. НХЛ
14.03
Детройт Ред Уингз
Каролина Харрикейнз
12
Хоккей. НХЛ
14.03
Коламбус Блю Джэкетс
Даллас Старз
12
Футбол. Зарубежный
14.03
ПСЖ
Нант
12
Футбол. Зарубежный
14.03
Севилья
Бетис
10
Футбол. Зарубежный
14.03
Милан
Наполи
01
Футбол. Зарубежный
14.03
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
10
Хоккей. НХЛ
14.03
Миннесота Уайлд
Аризона Койотс
41
Футбол. Зарубежный
14.03
Эйбар
Вильярреал
13
Футбол. Зарубежный
14.03
Штутгарт
Хоффенхайм
20
Футбол. Зарубежный
14.03
Кальяри
Ювентус
13
Футбол. Зарубежный
14.03
Арсенал
Тоттенхэм Хотспур
21
Футбол. Зарубежный
14.03
Монако
Лилль
00
Футбол. Премьер-лига
14.03
Локомотив
Сочи
31
Футбол. Зарубежный
14.03
Гранада
Реал Сосьедад
10
Футбол. Первый дивизион
14.03
Балтика
СКА-Хабаровск
10
Футбол. Зарубежный
14.03
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
11
Футбол. Зарубежный
14.03
Дижон
Бордо
13
Футбол. Зарубежный
14.03
Ланс
Метц
22
Футбол. Зарубежный
14.03
Лорьян
Ницца
11
Футбол. Зарубежный
14.03
Ренн
Страсбур
10
Футбол. Зарубежный
14.03
Лестер
Шеффилд Юнайтед
50
Футбол. Зарубежный
14.03
Парма
Рома
20
Футбол. Зарубежный
14.03
Торино
Интер
12
Футбол. Премьер-лига
14.03
Тамбов
Краснодар
04
Футбол. Зарубежный
14.03
Сельта
Атлетик
00
Биатлон. Кубок мира
14.03
Нове-Место (Чехия)
Смешанная эстафета
Футбол. Зарубежный
14.03
Байер
Арминия
12
Футбол. Зарубежный
14.03
Ним
Монпелье
11
Футбол. Первый дивизион
14.03
Акрон
Оренбург
11
Футбол. Первый дивизион
14.03
Алания
Нефтехимик
11
Футбол. Первый дивизион
14.03
Текстильщик
Динамо Бр
10
Футбол. Первый дивизион
14.03
Факел
Чертаново
41
Футбол. Зарубежный
14.03
Саутгемптон
Брайтон & Хоув
12
Футбол. Зарубежный
14.03
Болонья
Сампдория
31
Футбол. Первый дивизион
14.03
Велес
Спартак-2
50
Футбол. Первый дивизион
14.03
Волгарь
Томь
21
Футбол. Первый дивизион
14.03
Краснодар-2
Чайка
11
Футбол. Первый дивизион
14.03
Крылья Советов
Иртыш
31
Футбол. Первый дивизион
14.03
Торпедо М
Енисей
01
Футбол. Первый дивизион
14.03
Шинник
Нижний Новгород
13
Футбол. Премьер-лига
14.03
Уфа
Рубин
03
Все события
Фоторепортажи
10«Реал» вырвал победу в игре с «Аталантой»
8«Порту» выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов
14 марта, источник: Vesti.kz

Александр Бублик вышел во второй круг турнира АТР в Дубае

Первая ракетка Казахстана 23-летний Александр Бублик вышел во второй круг турнира АТР в Дубае (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

В стартовом матче он встречался с 25-летним японцем Есихито Нисиокой. Встреча продолжалась почти полтора часа. За это время Бублик выполнил 17 эйсов, совершил две двойные ошибки и реализовал два из трех брейк-пойнтов. Отметим, что казахстанец занимает 44-е место в рейтинге АТР, а Нисиока — 59-е.

Следующим соперником Бублика станет 34-я ракетка мира Янник Синнер из Италии. Игра состоится 16 марта.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Дубль Камано и гол Смолова помогли «Локомотиву» победить «Сочи»
Российский теннисист стал победителем турнира в Марселе
Подсчитан заработок Александра Большунова по итогам Кубка мира
«Краснодар» разгромил «Тамбов» и одержал первую победу в году
Головин сыграл здорово, но «Монако» все равно не победил «Лилль»
«Манчестер Юнайтед» вернулся на второе место в АПЛ
Игрок «Тоттенхэма» забил гол рабоной в дерби против «Арсенала»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь