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10:37 (мск), источник: ТАСС

Российский теннисист Даниил Медведев стал второй ракеткой мира

ТАСС, 15 марта. Россиянин Даниил Медведев поднялся на вторую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого была опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

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Он стал первым с июля 2005 года теннисистом в первой двойке рейтинга, который не входит в так называемую большую четверку, состоящую из серба Новака Джоковича, испанца Рафаэля Надаля, швейцарца Роджера Федерера и британца Энди Маррея. Медведев стал третьим россиянином в топ-2 мирового рейтинга после Евгения Кафельникова и Марата Сафина.

Последний раз теннисист из России был второй ракеткой мира в сентябре 2002 года (Сафин).

В 2021 году Медведев дошел до финала Открытого чемпионата Австралии, где проиграл Джоковичу. Россиянин во второй раз играл в финале турнира серии Большого шлема, в решающем матче Открытого чемпионата США в 2019 году он уступил Надалю. На прошлой неделе он стал победителем турнира в Марселе, в общей сложности на счету 25-летнего Медведева десять титулов на турнирах ATP.

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Рейтинг АТР от 15 марта:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 008 очков;.

2 (3). Даниил Медведев (Россия) — 9 940;.

3 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9 670;.

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 8 625;.

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 6 765;.

6 (6). Роджер Федерер (Швейцария) — 6 375;.

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5 635;.

8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 5 011;.

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3 453;.

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3 480…

22 (21). Карен Хачанов (Россия) — 2 200…

42 (45). Аслан Карацев (Россия) — 1 395.

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