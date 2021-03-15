Российский теннисист Даниил Медведев стал второй ракеткой мира
ТАСС, 15 марта. Россиянин Даниил Медведев поднялся на вторую строчку в рейтинге Ассоциации
ТАСС, 15 марта. Россиянин Даниил Медведев поднялся на вторую строчку в рейтинге Ассоциации
Он стал первым с июля 2005 года теннисистом в первой двойке рейтинга, который не входит в так называемую большую четверку, состоящую из серба Новака Джоковича, испанца Рафаэля Надаля, швейцарца Роджера Федерера и британца Энди Маррея. Медведев стал третьим россиянином в топ-2 мирового рейтинга после Евгения Кафельникова и Марата Сафина.
В 2021 году Медведев дошел до финала Открытого чемпионата Австралии, где проиграл Джоковичу. Россиянин во второй раз играл в финале турнира серии Большого шлема, в решающем матче Открытого чемпионата США в 2019 году он уступил Надалю. На прошлой неделе он стал победителем турнира в Марселе, в общей сложности на счету 25-летнего Медведева десять титулов на турнирах ATP.
Рейтинг АТР от 15 марта:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 008 очков;.
2 (3). Даниил Медведев (Россия) — 9 940;.
3 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9 670;.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 8 625;.
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 6 765;.
6 (6). Роджер Федерер (Швейцария) — 6 375;.
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5 635;.
8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 5 011;.
9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3 453;.
10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3 480…
22 (21). Карен Хачанов (Россия) — 2 200…
42 (45). Аслан Карацев (Россия) — 1 395.