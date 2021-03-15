Потапова поднялась на 14 позиций в рейтинге WTA
Официальный сайт WTA 15 марта обновил рейтинг лучших теннисисток планеты.
Официальный сайт WTA 15 марта обновил рейтинг лучших теннисисток планеты.
Первая десятка рейтинга не изменилась. Продолжает лидировать австралийка Эшли Барти (9 186 очков), на втором месте японка Наоми Осака (7 835 очков), третья — румынка Симона Халеп (7 255 очков).
Лучшей среди россиянок продолжает быть Екатерина Александрова, которая опустилась на 34-е место (1 900 очков). На 36-й позиции находится Вероника Кудерметова (1 800 очков), 39-я — Светлана Кузнецова (1 735 очков), 45-я — Анастасия Павлюченкова (1 630 очков).
На 61-м месте находится Дария Касаткина (1 295 очков), 71-я — Анна Блинкова (1 114 очков). Сразу на 14 позиция после выхода в четвертьфинал турнира в Дубае поднялась Анастасия Потапова, и теперь она 74-я (1 061 очко). В первой сотне также Варвара Грачева (94-е место, 858 очков).