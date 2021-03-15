Потапова поднялась на 14 позиций в рейтинге WTA

Лучшей среди россиянок продолжает быть Екатерина Александрова, которая опустилась на 34-е место (1 900 очков). На 36-й позиции находится Вероника Кудерметова (1 800 очков), 39-я — Светлана Кузнецова (1 735 очков), 45-я — Анастасия Павлюченкова (1 630 очков).

На 61-м месте находится Дария Касаткина (1 295 очков), 71-я — Анна Блинкова (1 114 очков). Сразу на 14 позиция после выхода в четвертьфинал турнира в Дубае поднялась Анастасия Потапова, и теперь она 74-я (1 061 очко). В первой сотне также Варвара Грачева (94-е место, 858 очков).