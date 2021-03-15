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12:44 (мск), источник: Vesti.kz

Зарина Дияс потеряла одну позицию в обновленном рейтинге WTA

Обновился рейтинг женской теннисной ассоциации (WTA), после чего казахстанка Зарина Дияс потеряла одну позицию, опустившись на 86-е место, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

При этом первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина сохранила за собой 23-ю строчку, на 28-м месте осталась и другая казахстанская теннисистка Юлия Путинцева.

Тройка сильнейших не претерпела изменений, куда вошли Эшли Барти (Австралия), Наоми Осака (Япония) и Симона Халеп (Румыния).

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