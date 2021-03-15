Соболенко осталась 8-й, Азаренко потеряла одну позицию в рейтинге WTA
15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко осталась на восьмом месте в обновленном сегодня рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.
15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко осталась на восьмом месте в обновленном сегодня рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.
На минувшей неделе лучшая белорусская теннисистка добралась до четвертьфинала престижного турнира в Дубае, где уступила испанке Гарбинье Мугурусе, которая затем выиграла эти состязания и поднялась на 13-е место в мировом рейтинге.
Топ-10 рейтинга WTA:
1. Эшли Барти (Австралия) — 9186 очков,
2. Наоми Осака (Япония) — 7835,
3. Симона Халеп (Румыния) — 7255,
4. София Кенин (США) — 5760,
5. Элина Свитолина (Украина) — 5370,
6. Каролина Плишкова (Чехия) — 5205,
7. Серена Уильямс (США) — 4915,
8. Арина Соболенко (Беларусь) — 4815,
9. Бьянка Андрееску (Канада) — 4735,
10. Петра Квитова (Чехия) — 4571.
В рейтинге Ассоциации
Первая десятка рейтинга АТР:
1. Новак Джокович (Сербия) — 12008,
2. Даниил Медведев (Россия) — 9940,
3. Рафаэль Надаль (Испания) — 9670,
4. Доминик Тим (Австрия) — 8625,
5. Стефанос Циципас (Греция) — 6765,
6. Роджер Федерер (Швейцария) — 6375,
7. Александр Зверев (Германия) — 5635,
8. Андрей Рублев (Россия) — 5011,
9. Диего Шварцман (Аргентина) — 3640,
10. Маттео Берреттини (Италия) — 3453.