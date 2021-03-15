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12:51 (мск), источник: БЕЛТА

Соболенко осталась 8-й, Азаренко потеряла одну позицию в рейтинге WTA

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко осталась на восьмом месте в обновленном сегодня рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2020

На минувшей неделе лучшая белорусская теннисистка добралась до четвертьфинала престижного турнира в Дубае, где уступила испанке Гарбинье Мугурусе, которая затем выиграла эти состязания и поднялась на 13-е место в мировом рейтинге. Экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко на прошлой неделе не играла из-за травмы и опустилась с 14-го на 15-е место, имея в активе 3665 очков. Еще одна белоруска Александра Саснович также потеряла одну позицию и занимает сейчас 97-е место, набрав 838 очков, у Ольги Говорцовой 576 очков и 140-я строка, Вера Лапко находится на 281-м месте, имея 237 баллов. В парном рейтинге Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс занимают два первых места.

Топ-10 рейтинга WTA:

1. Эшли Барти (Австралия) — 9186 очков,

2. Наоми Осака (Япония) — 7835,

3. Симона Халеп (Румыния) — 7255,

4. София Кенин (США) — 5760,

5. Элина Свитолина (Украина) — 5370,

6. Каролина Плишкова (Чехия) — 5205,

7. Серена Уильямс (США) — 4915,

8. Арина Соболенко (Беларусь) — 4815,

9. Бьянка Андрееску (Канада) — 4735,

10. Петра Квитова (Чехия) — 4571.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) лучший из белорусов Егор Герасимов занимает 77-е место (936 очков), Илья Ивашко находится на 115-й позиции (673), Владимир Игнатик — на 352-й строке (127).

Первая десятка рейтинга АТР:

1. Новак Джокович (Сербия) — 12008,

2. Даниил Медведев (Россия) — 9940,

3. Рафаэль Надаль (Испания) — 9670,

4. Доминик Тим (Австрия) — 8625,

5. Стефанос Циципас (Греция) — 6765,

6. Роджер Федерер (Швейцария) — 6375,

7. Александр Зверев (Германия) — 5635,

8. Андрей Рублев (Россия) — 5011,

9. Диего Шварцман (Аргентина) — 3640,

10. Маттео Берреттини (Италия) — 3453.

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