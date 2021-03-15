Соболенко осталась 8-й, Азаренко потеряла одну позицию в рейтинге WTA

На минувшей неделе лучшая белорусская теннисистка добралась до четвертьфинала престижного турнира в Дубае, где уступила испанке Гарбинье Мугурусе, которая затем выиграла эти состязания и поднялась на 13-е место в мировом рейтинге. Экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко на прошлой неделе не играла из-за травмы и опустилась с 14-го на 15-е место, имея в активе 3665 очков. Еще одна белоруска Александра Саснович также потеряла одну позицию и занимает сейчас 97-е место, набрав 838 очков, у Ольги Говорцовой 576 очков и 140-я строка, Вера Лапко находится на 281-м месте, имея 237 баллов. В парном рейтинге Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс занимают два первых места.