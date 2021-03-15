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18:41 (мск), источник: Московский комсомолец

Беби-бум в теннисе: Маррей — четырехкратный отец, а Зверев — дебютант

Сезон в теннисе в самом разгаре, но теннисисты один за другим делятся новостями о пополнении в семействе. На прошлой неделе сразу четверо игроков поделились радостной новостью. «МК-Спорт» расскажет, в чьих семьях появились новорожденные.

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Источник: Instagram

Бренда Патеа, бывшая девушка теннисиста Александра Зверева, 11 марта сообщила о рождении дочери Майлы. Пара давно рассталась, но 23-летний немец обещал участвовать в воспитании дочери. В середине февраля Патеа, отвечая на вопросы подписчиков, дала понять, что Зверев не настаивает на общении с ней и дочерью и обвинила теннисиста во лжи.

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Зверев в ноябре угодил в скандал из-за другой бывшей возлюбленной, которая обвинила его в домашнем насилии. Ольга Шарыпова раздала несколько интервью, которые Зверев назвал «ложью», а потом история сошла на нет. С фотомоделью из Москвы седьмая ракетка мира начал встречаться уже после расставания с матерью своей дочери.

12 марта стало известно, что Энди Маррей стал четырехкратным отцом! Ради такого события британцу пришлось отказался от участия в турнире в Дубае, но на «Мастерсе» в Майами, который начнется 24 марта, экс-первая ракетка мира выступить все-таки планирует.

Маррей с женой Ким Сирс уже воспитывают двух дочерей (3 и 5 лет) и сына (1,5 года).

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13 марта пополнилась семья бывшей пятой ракетки мира Томми Робредо. 38-летний испанец впервые стал отцом.

«В 22:20 наша жизнь изменилась навсегда. Добро пожаловать в семью, Алексия», — написал Робредо в соцсетях.

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14 марта впервые матерью стала американская теннисистка Тэйлор Таунсенд. Бывшая 61-летняя ракетка мира родила мальчика, которого назвали Адин Обри. Оказывается, Таунсенд выступала в парном финале US Open в октябре прошлого года беременной.

Источник: Instagram

Дарья Сметанникова

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