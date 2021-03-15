Звонарева вышла во второй круг теннисного турнира в Санкт-Петербурге

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу 36-летней россиянки. Звонарева попала в сетку турнира, получив специальное приглашение, Родионова, выступавшая до 2014 года за Россию, — через квалификацию.

Звонарева занимает 145-ю строчку рейтинга WTA и имеет в активе 12 титулов под эгидой ассоциации. В 2010 году россиянка дошла до финала двух турниров серии Большого шлема — Уимблдона и Открытого чемпионата США.

Родионовой 31 год, она занимает 172-ю строчку мирового рейтинга. На турнирах серии Большого шлема она трижды выходила во второй круг.