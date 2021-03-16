Карацев победил Эванса и вышел в 1/8 финала турнира в Дубае
Российский теннисист Аслан Карацев вышел в 1/8 финала турнира ATP, проходящего в Дубае (ОАЭ).
Российский теннисист Аслан Карацев вышел в 1/8 финала турнира ATP, проходящего в Дубае (ОАЭ).
На стадии 1/16 финала 42-я ракетка мира обыграл британца Дэниела Эванса, занимающего 28-е место в рейтинге ATP.
Встреча, продолжительность которой составила 2 часа 24 минуты, завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:4 в пользу 27-летнего россиянина.
За выход в четвертьфинал Dubai Duty Free Tennis Championships Карацев сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего.