Белорусская теннисистка Вера Лапко не вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

Сегодня в 1/16 финала одиночного разряда белоруска встречалась с румынкой Жаклин Кристиан (160) и выиграла первый сет на тай-брейке — 7:6 (7:3). Во второй партии соперница победила — 6:4, а в третьем сете при счете 2:1 в пользу румынки Вера Лапко не сумела продолжить встречу. В игре за выход в четвертьфинал Жаклин Кристиан встретится с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко (53).
Еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович (97) свой стартовый поединок провела вчера, одолев румынскую теннисистку Ану Богдан (99) — 2:6, 6:2, 6:1. Следующей соперницей Александры Саснович будет победительница сегодняшнего матча между россиянкой Дарьей Касаткиной (61) и датской теннисисткой Кларой Таусон (96).
В 1/8 финала парного разряда этого турнира Вера Лапко и шведская теннисистка Корнелия Листер должны сыграть сегодня против опытного российского тандема Елена Веснина / Вера Звонарева. Белорусский дуэт Александра Саснович / Лидия Морозова встретится с российскими теннисистками Екатериной Шалимовой и Дарьей Мишиной.
Соревнования в Санкт-Петербурге завершатся 21 марта.