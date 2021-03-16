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16 марта, источник: БЕЛТА

Белорусская теннисистка Вера Лапко не вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко (281-й номер мирового рейтинга) не сумела пробиться в 1/8 финала турнира категории WTA500 в российском Санкт-Петербурге с призовым фондом $565,5 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Сегодня в 1/16 финала одиночного разряда белоруска встречалась с румынкой Жаклин Кристиан (160) и выиграла первый сет на тай-брейке — 7:6 (7:3). Во второй партии соперница победила — 6:4, а в третьем сете при счете 2:1 в пользу румынки Вера Лапко не сумела продолжить встречу. В игре за выход в четвертьфинал Жаклин Кристиан встретится с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко (53).

Еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович (97) свой стартовый поединок провела вчера, одолев румынскую теннисистку Ану Богдан (99) — 2:6, 6:2, 6:1. Следующей соперницей Александры Саснович будет победительница сегодняшнего матча между россиянкой Дарьей Касаткиной (61) и датской теннисисткой Кларой Таусон (96).

В 1/8 финала парного разряда этого турнира Вера Лапко и шведская теннисистка Корнелия Листер должны сыграть сегодня против опытного российского тандема Елена Веснина / Вера Звонарева. Белорусский дуэт Александра Саснович / Лидия Морозова встретится с российскими теннисистками Екатериной Шалимовой и Дарьей Мишиной.

Соревнования в Санкт-Петербурге завершатся 21 марта.

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