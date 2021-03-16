Белорусская теннисистка Вера Лапко не вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

Сегодня в 1/16 финала одиночного разряда белоруска встречалась с румынкой Жаклин Кристиан (160) и выиграла первый сет на тай-брейке — 7:6 (7:3). Во второй партии соперница победила — 6:4, а в третьем сете при счете 2:1 в пользу румынки Вера Лапко не сумела продолжить встречу. В игре за выход в четвертьфинал Жаклин Кристиан встретится с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко (53).