Рублев вышел в 1/8 финала турнира в Дубае
Российский теннисист Андрей Рублев преодолел барьер второго круга турнира ATP, проходящего в Дубае (ОАЭ).
Российский теннисист Андрей Рублев преодолел барьер второго круга турнира ATP, проходящего в Дубае (ОАЭ).
В 1/16 финала восьмая ракетка мира обыграл в двух сетах представителя Финляндии Эмила Руусувуори, занимающего 87-е место в рейтинге ATP.
Встреча, продолжительность которой составила 1 час 17 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу второго сеяного турнира.
Соперником Рублева в 1/8 финала Dubai Duty Free Tennis Championships станет либо американец Тейлор Фриц, либо грузин Николоз Басилашвили.