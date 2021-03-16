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17:27 (мск), источник: ТАСС

Касаткина вышла во второй круг теннисного турнира в Санкт-Петербурге

ТАСС, 16 марта. Россиянка Дарья Касаткина обыграла представительницу Дании Клару Таусон в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:0) в пользу 23-летней россиянки. Касаткина посеяна под восьмым номером, Таусон попала в основную сетку через квалификацию. Во втором круге Касаткина сыграет с белорусской теннисисткой Александрой Саснович.

Касаткина находится на 61-й строчке мирового рейтинга, на ее счету три титула WTA. Она дважды доходила до четвертьфинала турниров серии Большого шлема.

18-летняя Таусон занимает 96-е место в рейтинге. Ранее она выиграла первый одиночный титул WTA в карьере, одержав победу на турнире во французском Лионе.

St. Petersburg Ladies Trophy проходит в шестой раз, соревнования проводятся на «Сибур-Арене» на покрытии «хард». Турнир относится к категории WTA Premier и был признан игроками лучшим в прошлом сезоне в данной категории.

Действующим победителем турнира является нидерландка Кики Бертенс. Призовой фонд соревнований составляет $565 тыс., турнир завершится 21 марта.

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