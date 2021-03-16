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21:56 (мск), источник: ТАСС

Россиянка Гаспарян вышла во второй круг теннисного турнира в Санкт-Петербурге

ТАСС, 16 марта. Российская теннисистка Маргарита Гаспарян победила представительницу Франции Кристину Младенович в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 6:7 (1:7), 6:1, 6:1 в пользу 26-летней Гаспарян. Россиянка попала в основною сетку турнира, получив специальное приглашение, 27-летняя Младенович была посеяна под седьмым номером.

В следующем круге Гаспарян встретится с чешкой Катериной Синяковой. Свой предыдущий матч Гаспарян также провела против Младенович, проиграв ей во втором круге турнира в Лионе 4 марта.

Гаспарян располагается на 126-й строчке мирового рейтинга. На ее счету два титула на турнирах WTA, лучшим достижением на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг на Открытом чемпионате Австралии 2016 года.

Младенович занимает 55-е место в рейтинге WTA. В ее активе один титул на турнире под эгидой организации в одиночном разряде. На Открытом чемпионате США 2015 года она дошла до четвертьфинала, также она играла в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции (2017). В парном разряде Младенович выиграла 24 турнира WTA и пять турниров Большого шлема, помимо этого, она является победительницей двух турниров Большого шлема в миксте.

St. Petersburg Ladies Trophy проходит в шестой раз, соревнования проводятся на «Сибур-Арене» на покрытии «хард». Турнир относится к категории WTA Premier, он был признан игроками лучшим в прошлом сезоне в данной категории. Его действующей победительницей является нидерландка Кики Бертенс. Призовой фонд соревнований составляет $565 тыс., турнир завершится 21 марта.

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