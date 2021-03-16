Тим проиграл Харрису во втором круге турнира в Дубае
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Австриец Доминик Тим не смог пробиться в третий раунд теннисного турнира в Дубае, призовой фонд которого составляет почти 1,9 миллиона долларов.
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Австриец Доминик Тим не смог пробиться в третий раунд теннисного турнира в Дубае, призовой фонд которого составляет почти 1,9 миллиона долларов.
Первый номер посева Тим в матче второго раунда уступил 81-й ракетке мира южноафриканцу Ллойду Харрису со счетом 3:6, 4:6. Теннисисты провели на корте 1 час 12 минут.
Соперником Харриса в третьем круге будет серб Филип Крайинович (14-й сеяный).