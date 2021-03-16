Тим проиграл Харрису во втором круге турнира в Дубае

Тим проиграл Харрису во втором круге турнира в Дубае

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Австриец Доминик Тим не смог пробиться в третий раунд теннисного турнира в Дубае, призовой фонд которого составляет почти 1,9 миллиона долларов.