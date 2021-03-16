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22:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тим проиграл Харрису во втором круге турнира в Дубае

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Австриец Доминик Тим не смог пробиться в третий раунд теннисного турнира в Дубае, призовой фонд которого составляет почти 1,9 миллиона долларов.

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Источник: РИА "Новости"

Первый номер посева Тим в матче второго раунда уступил 81-й ракетке мира южноафриканцу Ллойду Харрису со счетом 3:6, 4:6. Теннисисты провели на корте 1 час 12 минут.

Соперником Харриса в третьем круге будет серб Филип Крайинович (14-й сеяный).

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