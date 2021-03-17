Морозова и Саснович вышли в ¼ финала парного разряда теннисного турнира в Санкт-Петербурге

Сегодня в 1/8 финала белорусский дуэт обыграл российских теннисисток Екатерину Шалимову и Дарью Мишину — 6:3, 6:2.

На старте одиночного разряда Александра Саснович (97-й номер мирового рейтинга) одолела в трехсетовом поединке румынскую теннисистку Ану Богдан (99) — 2:6, 6:2, 6:1. Завтра в 1/8 финала соперницей белоруски будет россиянка Дарья Касаткина (61).

Еще одна белорусская теннисистка Вера Лапко (281) в 1/16 финала встречалась с румынкой Жаклин Кристиан (160) и не смогла завершить игру в третьей партии из-за проблем со здоровьем.

На мужском турнире серии «Челленджер» в итальянском городе Биелла белорус Илья Ивашко (115) завершил выступление в 1/16 финала, проиграв немецкому теннисисту Яннику Мадену (186) — 3:6, 7:5, 4:6.