Морозова и Саснович вышли в ¼ финала парного разряда теннисного турнира в Санкт-Петербурге
17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисистки Лидия Морозова и Александра Саснович вышли в четвертьфинал парного разряда турнира категории WTA500 в
17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисистки Лидия Морозова и Александра Саснович вышли в четвертьфинал парного разряда турнира категории WTA500 в
Сегодня в 1/8 финала белорусский дуэт обыграл российских теннисисток Екатерину Шалимову и Дарью Мишину — 6:3, 6:2.
На старте одиночного разряда Александра Саснович (97-й номер мирового рейтинга) одолела в трехсетовом поединке румынскую теннисистку Ану Богдан (99) — 2:6, 6:2, 6:1. Завтра в 1/8 финала соперницей белоруски будет россиянка Дарья Касаткина (61).
Еще одна белорусская теннисистка Вера Лапко (281) в 1/16 финала встречалась с румынкой Жаклин Кристиан (160) и не смогла завершить игру в третьей партии
На мужском турнире серии «Челленджер» в итальянском городе Биелла белорус Илья Ивашко (115) завершил выступление в 1/16 финала, проиграв немецкому теннисисту Яннику Мадену (186) — 3:6, 7:5, 4:6.
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