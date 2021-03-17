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16:22 (мск), источник: ТАСС

Российский теннисист Хачанов проиграл в третьем круге турнира в Дубае

ТАСС, 17 марта. Француз Жереми Шарди обыграл россиянина Карена Хачанова в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Дубае.

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Источник: AP 2020

Встреча завершилась со счетом 6:7 (3:7), 6:4, 6:4 в пользу француза. Хачанов посеян на турнире под восьмым номером. В четвертьфинале представитель Франции встретится с канадцем Денисом Шаповаловым (3-й номер посева).

24-летний Хачанов занимает 22-е место в рейтинге АТР и является победителем четырех турниров под эгидой организации. В 2019 году россиянин дошел до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции, показав лучший результат на турнирах серии Большого шлема.

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Шарди 34 года, он находится на 53-м месте в рейтинге. Лучшим результатом француза на турнирах серии Большого шлема является выход в ¼ финала Открытого чемпионата Австралии 2013 года.

Турнир в Дубае завершится 20 марта, призовой фонд составляет $1,8 млн.

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