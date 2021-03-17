Гасанова вышла во второй круг теннисного турнира в Санкт-Петербурге
С. -ПЕТЕРБУРГ, 17 мар — РИА Новости. Россиянка Анастасия Гасанова пробилась во второй круг теннисного турнира в
С. -ПЕТЕРБУРГ, 17 мар — РИА Новости. Россиянка Анастасия Гасанова пробилась во второй круг теннисного турнира в
В матче первого круга Гасанова обыграла украинку Катарину Завацкую со счетом 6:2, 6:7 (6:8), 7:5. Встреча продолжалась 3 часа 4 минуты.
За выход в ¼ финала Гасанова поспорит с другой россиянкой Анастасией Павлюченковой (5-й номер посева).