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17:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гасанова вышла во второй круг теннисного турнира в Санкт-Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 17 мар — РИА Новости. Россиянка Анастасия Гасанова пробилась во второй круг теннисного турнира в Санкт-Петербурге, призовой фонд которого превышает 565 тысяч долларов.

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Источник: РИА "Новости"

В матче первого круга Гасанова обыграла украинку Катарину Завацкую со счетом 6:2, 6:7 (6:8), 7:5. Встреча продолжалась 3 часа 4 минуты.

За выход в ¼ финала Гасанова поспорит с другой россиянкой Анастасией Павлюченковой (5-й номер посева).

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