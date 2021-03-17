Российский теннисист Карацев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае

Карацев, получивший специальное приглашение (wild card) на турнир, обыграл имевшего 17-й номер посева Сонего со счетом 3:6, 6:3, 6:4. В четвертьфинале россиянин сыграет с итальянцем Янником Синнером (32-я ракетка мира).

27-летний россиянин занимает 42-е место в рейтинге ATP. Это его второй турнир после Открытого чемпионата Австралии — 2021, на котором он дошел до полуфинала. Ранее на турнире в Дохе Карацев завершил выступление во втором круге, проиграв австрийцу Доминику Тиму.