Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Севилья
Эльче
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Ахмат
Арсенал Т
10
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
ЦСКА
Зенит
11
Футбол. Еврокубки
23:00
Бавария
Лацио
Футбол. Еврокубки
23:00
Челси
Атлетико
Футбол. Премьер-лига
18:00
Ротор
Ростов
04
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Сассуоло
32
Хоккей. НХЛ
18.03
Оттава Сенаторз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
18.03
Нью-Йорк Рейнджерс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
18.03
Виннипег Джетс
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
18.03
Вегас Голден Найтс
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
18.03
Калгари Флэймз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
18.03
Лос-Анджелес Кингз
Сент-Луис Блюз
Все события
Фоторепортажи
15Гол и радость Глушакова
10Мадридское дерби завершилось в пользу «Барселоны»
19:18 (мск), источник: ТАСС

Российский теннисист Карацев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае

ТАСС, 17 марта. Россиянин Аслан Карацев обыграл итальянца Лоренцо Сонего в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Дубае.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Карацев, получивший специальное приглашение (wild card) на турнир, обыграл имевшего 17-й номер посева Сонего со счетом 3:6, 6:3, 6:4. В четвертьфинале россиянин сыграет с итальянцем Янником Синнером (32-я ракетка мира).

27-летний россиянин занимает 42-е место в рейтинге ATP. Это его второй турнир после Открытого чемпионата Австралии — 2021, на котором он дошел до полуфинала. Ранее на турнире в Дохе Карацев завершил выступление во втором круге, проиграв австрийцу Доминику Тиму.

Сонего 25 лет, он располагается на 37-й строчке мирового рейтинга.

Турнир в Дубае завершится 20 марта, призовой фонд соревнований составляет $1,8 млн.

 "Все было очень красиво сказано, а в итоге передано господину, чье отношение к России прекрасно известно"
Авербух прокомментировал выступление фигуристок школы Тутберидзе
Миранчук вылетел из ЛЧ. Судьи снова были на стороне «Реала»?
Двухметровый американец отправил Малкина к врачам
СМИ: Тренера «Хетафе» предложили «Спартаку», ЦСКА и «Локомотиву»
Скандал в РПЛ: Левников засчитал гол «Ростова» после игры рукой
Звонарева вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге
ЦСКА принимает «Зенит» в матче РПЛ (трансляция)
«Ахмат» играет с «Арсеналом» (трансляция)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь