Теннисист Рублев обыграл американца Фрица и вышел в четвертьфинал турнира в Дубае

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу 23-летнего россиянина, имеющего второй номер посева. В четвертьфинале Рублев сыграет с венгром Мартоном Фучовичем. На прошлой неделе Рублев дошел до полуфинала турнира в Дохе, не сыграв ни одного матча. Фучович снялся с четвертьфинальной встречи против россиянина.

Рублев занимает восьмое место в рейтинге ATP. В его активе восемь титулов под эгидой организации.

Он четырежды доходил до четвертьфинала на турнирах серии Большого шлема — на открытых чемпионатах США (2017, 2020), Франции (2020) и Австралии (2021). Фрицу 23 года, он занимает 30-е место в мировом рейтинге. Его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг открытых чемпионатов Австралии (2019, 2020, 2021), Франции (2020) и США (2018, 2020).