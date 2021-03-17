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17 марта, источник: ТАСС

Первая ракетка России Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге

ТАСС, 17 марта. Россиянка Екатерина Александрова победила Терезу Мартинцову из Чехии в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге (St. Petersburg Ladies Trophy).

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу 26-летней россиянки, имеющей первый номер посева. В четвертьфинале Александрова встретится победительницей матча между представительницей Чехии Катериной Синяковой (шестой номер посева) и россиянкой Маргаритой Гаспарян, которая попала на турнир, получив специальное приглашение (wild card).

Александрова занимает 34-ю строчку в рейтинге WTA. В ее активе две победы на турнирах под эгидой WTA, ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в третий раунд Открытого чемпионата Австралии (2020, 2021) и Открытого чемпионата Франции (2019, 2020). Мартинцовой 26 лет, она идет на 107-й строчке мирового рейтинга. Лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в первый круг Открытого чемпионата США (2017, 2019, 2020) и Уимблдона (2019).

St. Petersburg Ladies Trophy проходит в шестой раз, соревнования проводятся на «Сибур-Арене» на покрытии «хард». Турнир в прошлом сезоне турнир был признан игроками лучшим в категории WTA Premier. Действующей победительницей является нидерландка Кики Бертенс. Призовой фонд составляет $565 тыс., турнир завершится 21 марта.

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