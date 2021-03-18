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18:07 (мск), источник: ТАСС

Теннисистка Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге

ТАСС, 18 марта. Россиянка Дарья Касаткина обыграла представительницу Белоруссии Александру Соснович в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:3, 7:6 (7:2) в пользу 23-летней россиянки. Касаткина посеяна на турнире под восьмым номером, в четвертьфинале она сыграет с победительницей матча между представительницами России Камиллой Рахимовой и Вероникой Кудерметовой (второй номер посева).

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Касаткина находится на 61-й строчке мирового рейтинга, на ее счету три титула WTA. Она дважды доходила до четвертьфинала турниров серии Большого шлема. 26-летняя Соснович занимает 97-е место в мировом рейтинге, она является финалисткой Кубка Федерации 2017 года (ныне — Кубок Билли Джин Кинг) в составе сборной Белоруссии. На турнирах серии Большого шлема ее лучшим результатом является выход в четвертый круг Уимблдона (2018).

St. Petersburg Ladies Trophy проходит в шестой раз, соревнования проводятся на «Сибур-Арене» на покрытии «хард». Турнир относится к категории WTA Premier и был признан игроками лучшим в прошлом сезоне в данной категории. Действующим победителем турнира является нидерландка Кики Бертенс. Призовой фонд соревнований составляет $565 тыс., турнир завершится 21 марта.

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