Теннисистка Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге

Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:3, 7:6 (7:2) в пользу 23-летней россиянки. Касаткина посеяна на турнире под восьмым номером, в четвертьфинале она сыграет с победительницей матча между представительницами России Камиллой Рахимовой и Вероникой Кудерметовой (второй номер посева).
Касаткина находится на 61-й строчке мирового рейтинга, на ее счету три титула WTA. Она дважды доходила до четвертьфинала турниров серии Большого шлема. 26-летняя Соснович занимает 97-е место в мировом рейтинге, она является финалисткой Кубка Федерации 2017 года (ныне — Кубок Билли Джин Кинг) в составе сборной Белоруссии. На турнирах серии Большого шлема ее лучшим результатом является выход в четвертый круг Уимблдона (2018).
St. Petersburg Ladies Trophy проходит в шестой раз, соревнования проводятся на «Сибур-Арене» на покрытии «хард». Турнир относится к категории WTA Premier и был признан игроками лучшим в прошлом сезоне в данной категории. Действующим победителем турнира является нидерландка Кики Бертенс. Призовой фонд соревнований составляет $565 тыс., турнир завершится 21 марта.