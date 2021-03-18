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18:28 (мск), источник: БЕЛТА

Александра Саснович проиграла в 1/8 финала теннисного турнира в Санкт-Петербурге

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович не сумела пробиться в четвертьфинал одиночного разряда турнира категории WTA500 в Санкт-Петербурге с призовым фондом $565,5 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AFP 2020

Сегодня в 1/8 финала белоруска, занимающая 97-е место в мировом рейтинге, в затяжном трехсетовом поединке уступила россиянке Дарье Касаткиной, у которой 61-я позиция, — 7:5, 3:6, 6:7 (2:7). Встреча продолжалась 2 часа 50 мин. В матче за выход в полуфинал соперницей Дарьи Касаткиной будет победительница поединка между еще двумя российскими теннисистками Вероникой Кудерметовой (36-й номер мирового рейтинга) и Камиллой Рахимовой (150). Ранее в четвертьфинальную стадию пробились четыре россиянки — Екатерина Александрова (34), Маргарита Гаспарян (126), Вера Звонарева (145) и Светлана Кузнецова (39), а также румынка Жаклин Кристиан (160), которая в первом раунде была сильнее белоруски Веры Лапко (281).

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Морозова и Саснович вышли в ¼ финала парного разряда теннисного турнира в Санкт-Петербурге

На старте одиночного разряда Александра Саснович одолела в трехсетовом поединке румынскую теннисистку Ану Богдан (99) — 2:6, 6:2, 6:1.

Сегодня вечером в матче ¼ финала парного разряда белорусские теннисистки Лидия Морозова и Александра Саснович сыграют с российско-грузинским тандемом Вероника Кудерметова / Оксана Калашникова. В первом раунде белорусский дуэт обыграл российских теннисисток Екатерину Шалимову и Дарью Мишину — 6:3, 6:2.

Соревнования в Санкт-Петербурге завершатся 21 марта.

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