Александра Саснович проиграла в 1/8 финала теннисного турнира в Санкт-Петербурге

Сегодня в 1/8 финала белоруска, занимающая 97-е место в мировом рейтинге, в затяжном трехсетовом поединке уступила россиянке Дарье Касаткиной, у которой 61-я позиция, — 7:5, 3:6, 6:7 (2:7). Встреча продолжалась 2 часа 50 мин. В матче за выход в полуфинал соперницей Дарьи Касаткиной будет победительница поединка между еще двумя российскими теннисистками Вероникой Кудерметовой (36-й номер мирового рейтинга) и Камиллой Рахимовой (150). Ранее в четвертьфинальную стадию пробились четыре россиянки — Екатерина Александрова (34), Маргарита Гаспарян (126), Вера Звонарева (145) и Светлана Кузнецова (39), а также румынка Жаклин Кристиан (160), которая в первом раунде была сильнее белоруски Веры Лапко (281).