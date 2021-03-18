Текущие события
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Спартак
Урал
31
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Краснодар
Динамо
20
Футбол. Еврокубки
20:55
Шахтер Д
Рома
Футбол. Еврокубки
20:55
Арсенал
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
20:55
Динамо З
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Еврокубки
20:55
Мольде
Гранада
Футбол. Еврокубки
23:00
Янг Бойз
Аякс
Футбол. Еврокубки
23:00
Вильярреал
Динамо К
Футбол. Еврокубки
23:00
Милан
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
23:00
Рейнджерс
Славия Пр
Футбол. Премьер-лига
17:00
Уфа
Локомотив
01
Хоккей. НХЛ
19.03
Нью-Джерси Дэвилз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
19.03
Нью-Йорк Айлендерс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
19.03
Баффало Сэйбрз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
19.03
Каролина Харрикейнз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
19.03
Тампа-Бэй Лайтнинг
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
19.03
Флорида Пантерз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
19.03
Детройт Ред Уингз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
19.03
Колорадо Эвеланш
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
19.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
19.03
Анахайм Дакс
Аризона Койотс
Все события
Фоторепортажи
10«Реал» вырвал победу в игре с «Аталантой»
15Гол и радость Глушакова
18:41 (мск), источник: ТАСС

Карацев обыграл Синнера в четвертьфинале теннисного турнира в Дубае

ТАСС, 18 марта. Россиянин Аслан Карацев обыграл итальянца Янника Синнера в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Дубае.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Матч завершился со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:2 в пользу Карацева, который попал на турнир, получив специальное приглашение (wild card). Синнер имел 16-й номер посева. В полуфинале россиянин сыграет с победителем встречи между венгром Мартоном Фучовичем и россиянином Андреем Рублевым (второй номер посева).

Во время загрузки произошла ошибка.

27-летний Карацев занимает 42-е место в рейтинге ATP. Это его второй турнир после Открытого чемпионата Австралии — 2021, на котором он дошел до полуфинала. Ранее на турнире в Дохе Карацев завершил выступление во втором круге, проиграв австрийцу Доминику Тиму. Синнеру 19 лет, он располагается на 32-й строчке рейтинга ATP.

Турнир в Дубае завершится 20 марта, призовой фонд соревнований составляет $1,8 млн.

Читайте также
 "Все было очень красиво сказано, а в итоге передано господину, чье отношение к России прекрасно известно"
Авербух прокомментировал выступление фигуристок школы Тутберидзе
Черчесов: Дзюба хочет взять «академическую паузу» по пенальти
СМИ: ЦСКА не уволит Гончаренко до конца сезона
Петр Ян: Сын сам Стерлинга коленом ударил
Блондинка из «Шахтера» вдохновит игроков на реванш (фото)
«Локомотив» поднялся на третью строчку в таблице РПЛ
«Спартак» принимает «Урал» в матче РПЛ (трансляция)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь