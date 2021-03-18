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18 марта, источник: ТАСС

Рублев сыграет с Карацевым в полуфинале теннисного турнира в Дубае

ТАСС, 18 марта. Россиянин Андрей Рублев победил венгра Мартона Фучовича в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Дубае.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:2 в пользу 23-летнего россиянина, имеющего второй номер посева. В полуфинале Рублев сыграет с соотечественником Асланом Карацевым, с которым он на прошлой неделе стал победителем турнира в Дохе в парном разряде.

В одиночном разряде Рублев дошел до полуфинала турнира в Дохе, не сыграв ни одного матча. Фучович снялся с четвертьфинальной встречи против россиянина. Также они 7 марта играли в финале турнира в нидерландском Роттердаме, победу одержал Рублев (7:6 (7:4), 6:4).

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Рублев занимает восьмое место в рейтинге ATP. В его активе восемь титулов под эгидой организации. Он четырежды доходил до четвертьфинала на турнирах серии Большого шлема — на открытых чемпионатах США (2017, 2020), Франции (2020) и Австралии (2021). Фучовичу 29 лет, он располагается на 59-м месте в мировом рейтинге и имеет в активе один титул АТР. Он трижды доходил до четвертого круга турниров серии Большого шлема.

Турнир в Дубае завершится 20 марта, призовой фонд соревнований составляет $1,8 млн.

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