Рублев сыграет с Карацевым в полуфинале теннисного турнира в Дубае

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:2 в пользу 23-летнего россиянина, имеющего второй номер посева. В полуфинале Рублев сыграет с соотечественником Асланом Карацевым, с которым он на прошлой неделе стал победителем турнира в Дохе в парном разряде.

В одиночном разряде Рублев дошел до полуфинала турнира в Дохе, не сыграв ни одного матча. Фучович снялся с четвертьфинальной встречи против россиянина. Также они 7 марта играли в финале турнира в нидерландском Роттердаме, победу одержал Рублев (7:6 (7:4), 6:4).

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Рублев занимает восьмое место в рейтинге ATP. В его активе восемь титулов под эгидой организации. Он четырежды доходил до четвертьфинала на турнирах серии Большого шлема — на открытых чемпионатах США (2017, 2020), Франции (2020) и Австралии (2021). Фучовичу 29 лет, он располагается на 59-м месте в мировом рейтинге и имеет в активе один титул АТР. Он трижды доходил до четвертого круга турниров серии Большого шлема.